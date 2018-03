Nye forpagtere: Eventyrgården skal være et samlingssted

De overtog Endrup Kro for to år siden og har succes. Han fra Esbjerg, hun i Oksbøl. Louise Sihm Kloster og Peter Marczak er det nye forpagterpar på Eventyrgården.

Da parret havde ansat Laila Søndergard på timebasis - med tidligere erfaring fra SKovpavillonen i Holsted, begyndte de at kigge efter mere. Fordi Endrup Kro er kommet godt op at køre, og de ville gerne ansætte Laila Søndergaard på fuld tid.

Det er et erfarent forretningspar, som kender alt til selskaber, menuer og events. Det har de arbejdet med sammen på musikhuset i Esbjerg, før de for lidt over to år siden overtog Endrup Kro ved Bramming.

Louise Sihm Kloster på 39 år er oprindeligt fra Sædding ved Esbjerg.Hun bor nu i Oksbøl og slutter snart sin barselsorlov. Hun er gift og har to små drenge på henholdsvis 3 år og på 10 måneder. Hun er uddannet i hotel og restaurationsledelse og har i over 20 år arbejdet i branchen. Peter Marczak på 47 år bor i Esbjerg, hvor han også er fra. Han er fraskilt og har en datter på 18 år. Han er uddannet kok og har 30 års erfaring indenfor branchen. Blandt andet som selvstændig. De to mødte hinanden, da de gennem flere år arbejdede sammen på Musikhuset i Esbjerg.

- Vi har et godt team, som vi kan sætte på, hvor der er brug for det, siger Louise Sihm Kloster.

På Eventyrgården er der to festlokaler og et mødelokale, og det glæder Louise Sihm Kloster sig over.

Sådan fik de øje på Eventyrgården, og på den måde skulle to adresser med samme koncept gerne give fordele. På driften af køkkenet for eksempel.

En god atmosfære

På længere sigt er tanken, at den primære produktion af mad skal ske i ét af køkkenerne. Der er ikke truffet beslutning om, hvorvidt det bliver på Endrup Kro eller på Eventyrgården.

Lige nu er de ved at få indsat kølebokse, så der er plads, når forpagterparret overtager til sommer.

Louise Sihm Kloster kan godt lide hele atmosfæren omkring Eventyrgården:

- Jeg synes både, det har en god beliggenhed, og så at det er lokalt. Jeg kan godt lide, at vi lærer de folk at kende, der kommer ind ad døren. At der er tid til snakken. Det er nede på jorden, siger hun.

Den stemgning vil de nye forpagtere skubbe på:

- Det skal gerne fungere som et sted, hvor folk kan samles i byen. Det skal være et sted for byens borgere også, siger hun.

Og så har Eventyrgården potentialet til at få folk ind, når de kører forbi. Derfor er der også tanker om et nyt indgangsparti og udtryk ud mod gaden, så bilisterne opdager, at de kan få mad derinde.