Nybyggerier i Blåvand bliver revet væk

Huse er revet væk

- Vores tanke var, at når vi byggede tre nabohuse med fem dobbeltværelser med eget bad, så ville de blive lejet sammen af store grupper. Men det er ikke sådan, de bliver brugt. Det er vennepar og familier, der lejer husene. Hvis man vil leje alle tre, skal vi hen i 2020 for at finde et tidspunkt, hvor alle er ledige, siger han.

Husene er med andre ord revet væk. Hans og hustruens blev i 2018, som var første hele år, lejet ud for over 300.000 kroner.

Den succes har givet blod på tanden.

Derfor bygger han nu sammen med sin svoger 22 ferie-rækkehuse på den sidste rest af skolegrunden, som familien Slaikjær egentlig havde reserveret til sig selv.

Familien Slaikjær, der står bag Hvidbjerg Strand Feriepark, købte Blåvands Gamle Skole, byggemodnede og udstykkede den som sommerhusgrunde i 2016. Dengang med en plan om selv at lave et projekt på grunden, men før jul blev projektet i stedet sat til salg.