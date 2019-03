Ny udvikling: Liberal Alliance overvejer at trække støtten til sundhedshuset

Der har været politisk uenighed om finansiering af et sundhedshus i Varde, men det har virket til, at der var politisk enighed om, at Varde skulle have huset. Men nu overvejer Steen Holm Iversen (LA) at trække støtten.

- At vi selv skal finde det inden for vores egen ramme er jeg faktisk ikke tilfreds med, har udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF) sagt til JydskeVestkysten .

Varde: Udvalget for Social og Sundhed har fundet syv millioner til køb og ombygning af et sundhedshus i Varde. Men udvalget skal finde tre millioner kroner mere, mener økonomiudvalget. Det har vakt vrede.

Varde Kommune har givet et betinget købstilbud på det tidligere Hjertecenter Varde for at omdanne det til et sundhedshus. Købet går kun igennem, hvis staten vil betale 80 procent af købet, ombygning og inventaret. I alt skal staten betale 40 millioner og Varde Kommune 10 millioner.Udvalget for Social og Sundhed vil give syv millioner til anlæg og finansiere en del af driften ved at skære en nattevagt. Økonomiudvalget har til gengæld bedt Udvalget for Social og Sundhed om at finde alle ti millioner til anlæg. Udvalget skal også finansiere hele driften, men må ikke skære i nattevagter.

Vil trække støtten

Nu går Steen Holm Iversen (LA) et skridt videre.

- Jeg vil meget, meget nøje overveje, om jeg kan være i det her. Det tvivler jeg på, at jeg kan, siger han.

Han overvejer altså slet ikke at stemme for at søge staten om 40 millioner kroner til sundhedshuset, hvilket byrådet skal godkende på tirsdag. Det er det samme som at trække støtten til sundhedshuset, for det har ligget som en klar præmis, at sundhedshuset kun bliver til noget, hvis staten støtter.

Steen Holm Iversen kritiserer også, at økonomiudvalget mener, at Udvalget for Social og Sundhed skal finde andre besparelser end på nattevagter for at finansiere driften af huset.

Han siger, at forvaltningen har lavet en analyse af dækningen med nattevagter, og den viser, at der er åbenlyse områder, hvor nattevagterne ikke bliver brugt optimalt.

- Den anbefaling har økonomiudvalget fejet af bordet og sagt, at det kan der ikke blive tale om. Nu er man altså inde og pille ved både anlæg og drift, siger han.