Ny uddannelse løfter virksomhedernes fokus

Varde: Det er brugernes behov, der kommer i første række for virksomhederne. Otte virksomheder har derfor været på kursus i at sætte kunden og deres problem i fokus.

I efteråret 2018 fik virksomhederne i Varde Kommune nemlig mulighed for at deltage i et specialtilrettelagt innovationsuddannelsesforløb med Teknologisk Institut som undervisere. Uddannelsen kom i stand via et samarbejde mellem Teknologisk Institut og PowerTower, som er en del af ProVarde, Varde Kommunes erhvervsservice.

- Jeg valgte at tage uddannelsen, fordi jeg har et behov for at videreudvikle min virksomhed. Jeg mener, at vi indimellem har brug for input udefra for at rykke os. Det, jeg først og fremmest lærte og tager med mig, er innovationsprocessens faser. Vi havde før en tendens til at gå i gang med projekter, uden at de var gennemarbejdet. Og det at fokusere på problemet og undersøge brugerens egentlige behov, er noget jeg særligt har bragt ind i mit daglige arbejde, fortæller Anders Bærentzen, ejer af Din Revisor, i en pressemeddelelse.

Uddannelsen tilbydes igen i efteråret 2019.