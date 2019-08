Ny uddannelse får flygtninge i arbejde

Tal fra Jobcenter Varde viser, at alle, der har gennemført nyt grundforløb for flygtninge, efterfølgende er blevet fastansat i den virksomhed, hvor de var i praktik.

Trædesten for flygtninge

IGU er en forsøgsordning, der blev indført af den tidligere regering og arbejdsmarkedets parter i 2016. Navnet står for integrationsgrunduddannelse. Målet med den er, ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, at udlændingen får erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en varig, fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

- IGU virker godt som en trædesten for flygtninge til at komme i arbejde eller på en uddannelse, siger Johannes Jacobsen.

Han glæder sig over, at den nye ordning har virket indtil videre, og håber på, at der kommer flere flygtninge i gang med grunduddannelsen.

- Vi har en målsætning om at lave mange IGU-forløb, men vi vil gerne have flere virksomheder, som er klar, siger Johannes Jacobsen.