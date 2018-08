Ny tarif i Din Forsyning: Udnyt fjernvarmevandet bedre og få rabat

Varde: Når Din Forsyning fra årsskiftet indfører motivationstariffen, får varmekunderne mulighed for at slippe billigere i varme - men også risiko for at få en merudgift. Det nye tariftiltag, der bliver brugt af mange andre varmeforsyninger i Danmark, forholder sig til kundernes varmevaner.

Når kunderne sender fjernvarmevandet retur til DIN Forsyning, skal det være så koldt som muligt. Jo lavere returtemperatur, jo bedre er fjernvarmevandet blevet afkølet. Det giver et mindre varmetab i fjernvarmenettet, hvilket i sidste ende påvirker varmeprisen til gavn for kunderne. Din Forsyning forventer, at motivationstariffen vil berøre 30-40 procent af varmekunderne, og langt størstedelen af disse vil få en rabat. Omvendt vil cirka fem procent af alle varmekunder nok få en merudgift.