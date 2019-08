Ny tank og dobbelt vaskehal har officiel åbning i august

Varde: 15.000 biler om dagen - det er ifølge Anders Hansen antallet af daglige bilister i krydset, hvor Nordre Boulevard og Vestre Landevej danner et centralt knudepunkt for både lokale og ikke mindst turister. Og han ved besked, for han har investeret et unævneligt stort beløb i hjørnegrunden, hvor der tidligere var Langkilde Biler.

- Jeg kender Ivan Langkilde fra bilbranchen, og vi blev enige om en pris, og den 1. juni 2018 overtog jeg grunden, siger Anders Hansen, der også ejer Anders Hansen Automobiler i Tarp og Tarp Vaskehal.

- Jeg har hele tiden vidst, hvad jeg ville bruge pladsen til. Og den 24. august har vi et officielt åbningsarrangement af tank og vaskehaller, siger Anders Hansen, der fremfører dobbelt vaskehal som et særligt argument i konkurrencen med de øvrige vaskehaller i Varde.

- Med dobbelt vaskehal er der næsten aldrig kø. Det største irritationsmoment ved bilvask er ventetiden.

Også i Tarp har han dobbelt vaskehal.