Varde: I Brugsen i Nr. Nebel kendte stort set alle kunder slagtermesteren René Boelck. De henvendte sig direkte til ham, når de havde spørgsmål til tilberedning eller særlige ønsker. Denne tætte kontakt med kunderne er en hjertesag for René Boelck, der den 1. februar tiltrådte som ny slagtermester i Kvickly Varde.

- Jeg brænder for mit arbejde og elsker min familie. Jeg vil gerne begge dele. I Nr. Nebel arbejdede jeg på alle tider af døgnet, fordi vi deroppe fik så stor succes med festmad ud af huset, nogle gange helt op til 1000 kuverter. Derfor blev det ofte til alt for mange arbejdstimer, så jeg kørte lidt træt i det hele, derfor valgte jeg at søge jobbet i Varde, siger René, der privat bor i Vejen sammen med sin familie.