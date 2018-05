Ny skoleleder: Han er far til fire og tatoveret i alle farver

Han siger det med lethed. For han ved, at i løbet af nogle måneder kan han tabe sig igen, og han har netop fået gang i cyklen igen, så han kan motionere til og fra arbejde, mellem hjemmet i Esbjerg og skolen i Nordenskov.

Ny filialleder for Nordenskov Skole.35 år. Uddannet lærer i 2007 fra seminariet i Ribe. Underviste 8-9 år på Rørkjærskolen i Esbjerg. De seneste to år på Ungdomsskolen i Esbjerg. Har taget forskellige ledelsesmoduler. Far til fire, gift med Pernille, som også er lærer. Halvt portugiser.

- Jeg kaldte hende Tiger-pony-prinsesse, så hun har ponyen Tiger fra My Little Pony, siger han og griner.

- Børnene har en figur hver, der symboliserer noget omkring dem, og deres navn. Villads blev kaldt "lille loppe", og han elsker lakridspiber, så han har en loppe med lakridspibe. Karla Maria kalder vi musling, så jeg har en musling for hende, og Vilma kalder vi lillemis, så for hende er der killingen Marie fra Aristocats, siger han.

- En læg har sådan en dejlig, lang form, ligesom Portugal. Så jeg overvejer et kort over Portugal, med nogle af de turistattraktioner, hvor jeg har været, og så måske med en pil op, og så længere oppe en tatovering af de fire hvide mænd. Som en kobling mellem Portugal og Esbjerg, siger han.

Dén tatovering har lært ham, at han ikke vil have flere karikaturer blandt sine blivende billeder. Derfor overvejer han stadig, hvad hans ben skal fyldes med, når venstre arm også er fyldt. For overkrop og ryg er godt besat.

Til Nordenskov med ydmyghed

Han har ikke nogen tatovering for Nordenskov Skole endnu. Han blev ansat i april, og foreløbig snuser han til sit kommende job. Og glæder sig.

- Jeg kunne mærke stemningen, straks jeg åbnede døren.

- Her er en behagelig "vi"-stemning, og det var det, jeg læste ind i opslaget. Derfor tog jeg chancen og søgte herud og fik det jo så.

Skal der ske ændringer med dig som leder?

- Det er ikke min intention at rode op i alting. Jeg har noteret mig alt med stor nysgerrighed. Jeg møder det hele med respekt og ydmyghed, men jeg vil da præge på mikro og makroplan. Hvor kan jeg ikke sige endnu, det kommer, når jeg har været her nogen tid.

Er Nordenskov et skridt på vej mod at blive rigtig skoleleder?

- Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det bliver et skridt mod noget andet, eller jeg vil ende med at være her i 20 år. Jeg ved bare, at jeg skal have mig en masse ledelseserfaring, men jeg har ikke sat mig noget mål for det.