Ny rapport: Kun landets tre største kommuner overgår Vardes årlige turismeomsætning

Kæmpe skulderklap

Forbedrede regnemetoder er en af årsagerne til den dramatiske fremgang i den samlede turismeomsætning.

I Varde Kommune er der således tale om en stigning fra 2,3 milliarder kroner i 2016 til 3,7 milliarder kroner i 2017.

- Jeg hæfter mig ved, at det kun er tre storbykommuner, der har højere indtjening forbundet med turisme end os. Det er et kæmpe skulderklap til vores turisterhverv. Den markante stigning fortæller mig samtidig, at vi i mange år reelt kan have undervurderet den samlede effekt af vores mange turister, siger Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune.

- Den store efterspørgsel på at besøge vores område understreger behovet for en udvidelse af Hovedvej 11, som vi har store forhåbninger for bliver en realitet - uanset, hvem der vinder valget. Begge sider af Folketingssalen har givet tilsagn om at udvide den nuværende vej, siger Erik Buhl.