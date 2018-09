Ny rapport: Der har manglet opmærksomhed og handling før Tippen-lukning

Sådan er en af konklusionerne i en rapport, som et konsulentfirma, BDO, har lavet i kølvandet på lukningen af Tippen, der var en døgninstitution ved Ansager. Flere gange i rapporten bemærker konsulenterne, at der bliver handlet fra forvaltningens side - uanset om det handler om magtanvendelser, seksuelle overgreb børnene imellem, problemer i ledelsesgruppen eller problemer med arbejdsmiljøet. Problemet er, at de mange hændelser ikke bliver set i en sammenhæng, ligesom der flere gange bliver kritiseret, at der ikke bliver fulgt op på, om de ting, som forvaltningen har sat i værk, har haft nogen virkning.

Borgmester beklager

- Jeg medgiver, at havde man haft et mere samlet billede i vores forvaltning, så kunne man måske have fået et ekstra tilsyn ind, der kunne have afdækket nogle ting lidt før. Det er dybt beklageligt, hvis det er tilfældet i forhold til de unge mennesker, det er gået ud over, siger borgmester Erik Buhl (V).

I rapporten bliver det konkluderet, at der er problemer på Tippen, der delvist kunne have været løst. Det handler om vold, magtanvendelser, og at der blev indskrevet børn, der slet ikke var en del af den målgruppe, som Tippen kunne hjælpe. Der står ikke, at det kunne have betydet, at lukningen blev undgået, men der står, at det kunne have betydet, at de problemer ikke var en del af årsagen til lukningen.

Borgmester Erik Buhl (V) mener dog først, at der blev skabt et overblik over problemer på Tippen i efteråret 2017.

- Det ville jeg ønske, at vi havde haft måske et halvt eller helt år før. Jeg synes ikke, der har været belæg for at have det før. Netop fordi der har været rapporter, hvor man kan se, at der er blevet taget action på de enkelte ting. Der har været en god forklaring hver gang.