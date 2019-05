Ny plan for redningsberedskabet er blåstemplet

Planen har derfor været sendt til faglig vurdering i Beredskabsstyrelsen, som roser Sydvestjysk Brandvæsen for at sikre et robust beredskab.

Derfor bliver den samlede plan for Sydvestjysk Brandvæsens beredskab vurderet mindst én gang i hver kommunale valgperiode. Den nyeste plan for 2019-2021 er netop blevet godkendt af beredskabskommissionen, som blandt andet består af de tre kommuners borgmestre.

For at kunne yde den rette indsats er det afgørende, at beredskabet passer til forholdene i de tre kommuner.

Tryghed i fokus

Den nye plan bygger på en analyse af risikoniveauet i kommunerne.

Ud fra det fastlægger beredskabskommissionen serviceniveauet for Sydvestjysk Brandvæsen i de tre kommuner.

Det er byrådenes ansvar, at redningsberedskabet svarer til vilkårene i kommunen, og som borgmester i Esbjerg Kommune og formand for beredskabskommissionen glæder det Jesper Frost Rasmussen, at planen for 2019-2021 er på plads.

- Trygheden for borgerne i de tre kommuner er i fokus. De skal kunne regne med, at Sydvestjysk Brandvæsen har kapacitet og kompetencer til at rykke ud med den rette indsats, når der er brug for det. Derfor er det vigtigt, at planen for beredskabet er opdateret og tager højde for de aktuelle forhold og risici, siger Jesper Frost Rasmussen.

De tre kommuner har også en fælles plan for håndteringen af kriser, som kan opstå i forbindelse med større hændelser, hvor infrastrukturen kan komme under pres.