Ny mulighed for børn med indlæringsproblemer

Mejls: I sommer opsagde Conny Fischer sit job som lærer på friskolen i Mejls. Nu har hun egen virksomhed, hvor hun hjælper elever med faglige udfordringer.

- Nogle børn skal bare lige have tingene vist på en lidt anden måde, så forstår de sammenhængen. Jeg har mange inspirerende redskaber i min faglige kuffert, siger 54-årige Conny Fischer, der både som lærer og privatperson kender problematikken når børn, på grund af faglige udfordringer, mistrives i skolen.

- Jeg er mor til tre voksne sønner, men oplevede, at den ene af mine drenge som 11-årig havde problemer med at læse. Vi kæmpede for at få den hjælp, han skulle have, og endte med selv at betale for faglig sparring til at udvikle hans læsefærdigheder. Det var en god investering, fortæller Conny Fischer.