Ny model for penge til klubber er klar i maj

I JydskeVestkysten kunne udvalgsformand Peder Foldager (V) fortælle, at den model er der ved at blive kigget på. Skolechef Karen Mortensen oplyser nu, at arbejdet forventes afsluttet i maj.

Vedtaget i december 2014

I artiklen om afregningsmodellen blev Leif Erichsen, formand for Samuelsgårdens Venner, citeret for at sige, at han føler, at Samuelsgården er blevet snydt. Det er, fordi han mener, det i 2014 blev besluttet at give penge til klubberne per medlem, men at der i stedet er blevet givet penge efter fremmødetallet.

Karen Mortensen oplyser, at det faktisk allerede var i december 2014, at det blev besluttet at bruge fremmødetal. Her vedtog politikerne "de fælleskommunale retningslinjer for juniorklubtilbud ved skolerne i Varde Kommune", og her står: "Medlemstallet opgøres to gange årligt (5. marts og 5. september) som et gennemsnit af antallet af daglige brugere, og tildeling af kommunale midler justeres i forhold hertil." Det er altså meget hurtigt efter indførelsen af juniorklubberne, at retningslinjerne blev lavet. Det fremgår desuden af dagsorden, at retningslinjerne har været i høring, men der kom dengang ikke noget høringssvar fra Oksbøl.

Politikerne har flere gange slået fast, at Samuelsgården får penge efter samme model som juniorklubberne.