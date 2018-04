Ny minihal er droppet: Lykkesgårdhallen bliver renoveret

- Jeg har stor tiltro til, at fagpersonerne ved, hvordan man håndterer skimmelsvamp, siger Mads Sørensen, der derfor mener, at renoveringen er fuldt forsvarlig.

De oprindelige beregninger viste, at både en helt ny minihal og en renovering af den store nuværende hal ville koste cirka ti millioner kroner. Under arbejdet med minihallen viste det sig dog, at den ville blive dyrere end de bevilgede 10,5 millioner kroner.

Mere fleksibel hal

Det er en omfattende renovering, der skal i gang. Det omfatter tag, murværk, omklædningsfaciliteter, døre, vinduer, lys, ventilationsanlæg og strålevarmesystem.

Samtidig bliver der installeret en hejsevæg, så hallen fremover kan deles op og bruges til flere aktiviteter på én gang. Det er også noget af det, som Mads Sørensen glæder sig over.

Der er ikke nogen tidsplan for projektet, men Mads Sørensen forventer, at hallen er renoveret inden for ét til to år. Den oprindelige plan var, at den nye minihal skulle være bygget færdig i 2017.