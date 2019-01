Ny midtbyplan fik pæne ord med på vejen, men det er for massivt

Strategisk helhedsplan

Den strategiske helhedsplan er en del af Realdanias bud på at skabe vækst i provinsen via "Hovedbyer på forkant." Det vil være muligt for Varde Kommune at søge penge fra selv samme Realdania til nogle af projekterne i den strategiske helhedsplan for Varde by.Det er muligt at komme med input og kritik af den strategiske helhedsplan indtil den 31. januar. Planen skal derefter politisk behandles. Men det er ikke en juridisk bindende plan, men et idékatalog med strøtanker