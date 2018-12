Ny mårhundebande stiftet i Varde Kommune

Janderup/Oksbøl: På foranledning af Jan Nygaard og Jes Kristensen fra Janderup Jagtforening var der onsdag aften stiftende møde for Mårhundebanden Vest. I alt 21 deltog i mødet, som fandt sted hos Naturstyrelsen Blåvandshuk i Oksbøl.

- Vi havde armene lidt oppe og er sandelig godt tilfredse, siger Jes Kristensen om fremmødet.

Der var repræsentanter for ni-ti jagtforeninger. Og de skal igen samles i det nye år. Samtidig er håbet, at de resterende jagtforeninger vest for hovedvej 11 også melder sig på banen, da en samlet og koordinerende indsats er altafgørende for at holde bestanden af den uønskede og invasive mårhund nede.

Jes Kristensen har selv været gravjæger i over 30 år og har to gravhunde. Men at jagte mårhunde modsat ræve er en helt anden sag, hvorfor den nye mårhundebande får hjælp af både Lars Trier fra Naturstyrelsen Blåvandshuk og Mårhundebanden Øst, der i år har nedlagt 143 mårhunde. Samtidig opretter Jes Kristensen i stil med mårhundebanden i øst en Facebook-gruppe.