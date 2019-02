Ny lokalplan for Ølgod midtby på vej

Super Brugsen er omdrejningspunktet for megen detailhandel i Ølgod bymidte. Men de senere år er flere butikker lukket, hvorfor flere har søgt om tilladelse til at indrette lejligheder i stueetagen. Det giver den gældende lokalplan som udgangspunkt ikke mulighed for. Den øgede nethandel og ændrede forbrugsvaner får nu plan og teknik til at bede forvaltningen om at lave en ny lokalplan for Ølgod bymidte, der tager hensyn til den nye virkelighed. Arkivfoto: Henrik Cramon