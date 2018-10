Ansager: Vi hører ofte om det. At det er en udfordring at få praktiserende læger til at flytte til udkantsområderne.

Men nu har Jens Peter Faurschou efter et halvt års tid sagt ja til at være fastansat læge i Lægehuset Ansager.

Det skriver Ansager.info.

Jens Peter Faurschou er speciallæge inden for både psykiatri og almen medicin. Med hans ansættelse er der nu fire faste læger i lægehuset. /exp