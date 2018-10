Ny kunst på i Center for Sundhedsfremme

Varde: I oktober, november og december udstiller Erik Dyhr Thomsen malerier på Center for Sundhedsfremme.

Erik Dyhr Tomsen er i sandhed en multikunstner. Hans malerier ligner ikke noget andet man kan se i gallerierne.

- Jeg søger efter det umiddelbare billedsprog, vi alle havde som barn, fortæller Erik Dyhr Thomsen.

- Hos børn er der ikke noget der er forkert i farve eller størrelse, det er bare sådan de lige har lyst til at udtrykke sig. Min inspiration får jeg ofte, når jeg maler sammen med børn. Deres umiddelbare glæde for at udtrykke sig i billeder, virker smittende.

Erik Dyhr Thomsen, som er bosat i Janderup, er også foredragsholder, skribent, formand for Folk & Kultur, Varde Kunstforening og næstformand i Kulturelt Råd.