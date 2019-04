Ny hjemmeside åbner for reservering af et shelter eller en bålhytte

Varde: Nu kan du i Varde Kommune planlægge din næste naturoplevelse helt ned i den vigtige detalje, der hedder, hvor skal vi overnatte. Varde Kommune har netop lanceret en ny hjemmeside www.bookinaturen.dk, hvor man på forhånd kan reservere en shelter eller en bålhytte på lejrpladser rundt om i kommunen. Lejrpladserne på bookingsiden er lige nu Stemmeværkspladsen ved Ansager og de to naturpladser i Sdr. Plantage ved Varde, hvor også Nysø ligger. Og begge steder kan man også direkte reservere stedet via en QR-kode, der er opsat på pladserne.

- Vi oplever en støt stigende interesse for friluftaktiviteter i de kommunale skove og naturområder. Aktiviteterne i områderne er med til at give mange gode oplevelser for både børn og voksne. Vi har dog oplevet et stigende behov for at gæsterne kan planlægge deres besøg i bålhytter og shelters. Det kan nu lade sig gøre på de mest efterspurgte pladser via den nye hjemmeside, fortæller udvalgsformand for plan og teknik Preben Friis-Hauge, i en pressemeddelelse fra Varde Kommune.

Det er planen, at endnu flere af Varde Kommunes lejrpladser med faciliteter skal kunne bookes i fremtiden.