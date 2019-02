Ny hæder til Henne Kirkeby Kro: Når det regner på præsten, drypper det på degnen

Det er ganske godt at være nabo til ét af Danmarks mest prestigefyldte spisesteder. Læs hvorfor her.

Henne Kirkeby: Stilen er den samme. Nemlig rødsten og stråtag. Alligevel er der betydelig forskel på Henne Kirkeby Kro med to michelinstjerner og så Henne Kirkeby Ferie et par hundrede meter der fra. Henne Kirkeby Kro er for tredje år i træk tildelt to stjerner, og desuden har kroen modtaget hæderen for "venlighed, entusiasme og effektivitet" i Michelins nyeste guide.

Det er Bente Faaborg, 63 år, som i de seneste år har drevet Henne Kirkeby Ferie. Indtil for tre år siden var hun lærer på Nørre Nebel Skole. Hun har kvittet lærerjobbet, men driver fortsat sin virksomhed med fire ferielejligheder.

- Det sker da, at Henne Kirkeby Kro henviser nogle gæster her til, siger Bente Faaborg, der ikke kan lade være med at grine af det gamle ordsprog: "Når det regner på på præsten, drypper det på degnen". Hun er jo sådan set selv degn - i hvert fald lærer.

Det er dog ikke sådan, at den to stjernede Michelin-restaurant er essentiel for økonomien i Henne Kirkeby Ferie.

- Det er en del billigere her. Jeg tager 2600 kroner om ugen for en ferielejlighed. Det er vist det samme, som et værelse henne på kroen koster for en nat, siger Bente Faaborg.

Det har dog resulteret i flere endagsgæster, at kroen i de seneste mange år har høstet stadig større anerkendelse. Det kulminerede, da kroen for første gang blev tildelt to michelinstjerner i 2017

- Der kommer en del unge kokke her. De vil spise på kroen, men overnatter så her. Jeg er altså begyndt at tage et tillæg på 50 kroner for en enkeltovernatning i sæsonen, siger Bente Faaborg.