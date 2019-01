Ny grusgrav til Alslev i starten af 2019

Billum: Syv år har det taget at få tilladelserne i hus, så Billum Vognmandsforretning endelig i 2019 kan begynde at grave i sin nye grusgrav ved Alslev. Et forløb med flere bump undervejs, men for ejer og administrerende direktør, Kjeld Møller Hansen, er det perfekt timing, da grusgraven i Oksbøl nemlig er ved at være brugt op.

- Med sådan en ansøgning skal man altid være i god tid. Jeg har tidligere prøvet, at der var et overlap på halvandet år, hvor jeg var færdig et sted og bare ventede på tilladelse på at komme i gang et andet sted. Men kommuner og regioner! Behøver jeg at sige mere? Det tager bare lang tid med sådan en process, fortæller Kjeld Møller Hansen, som modtog tilladelsen til den nye grav den 25. oktober.

Ansøgningsprocessen nåede heldigvis at komme i hus inden Kjeld Møller Hansen og Billum Vognmandsforretning var færdige i grusgraven ved Oksbøl. For virksomheden er det nemlig alt afgørende, at de selv kan levere sand og sten til de kunder, de kører for.

- Min forretning er det jo en samlet enhed. Vi sælger sand og grus, og leverer det med vores egne biler. Selvom vi også kører med andet, er det en stor del af forretningen at køre med materiale fra grusgravene, forklarer Kjeld Møller Hansen, som samtidig fortæller, at grusgravene udgør cirka 30 procent af virksomheden.