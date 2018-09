Ny garnforretning i Varde

I tankerne ved Marianne Staal præcis, hvordan hendes garnforretning skal se ud. Hun forventer at åbne hjemme i privaten først i det nye år.

Varde: På Nordre Boulevard, midt på omfartsvejen, ligger der en hvid gård, som i flere omgange og i længere perioder har været til salg. Men ikke længere. Her håber ejerne af Hotel Outrup, Marianne Staal og Louis Aarnink, at blive boende i rigtig mange år. Parret købte huset i 2014, blev færdige med det meste af renoveringen og flyttede ind i 2016.

Fra Outrup til Varde

For år tilbage lavede hun en garnbutik ovenpå hotellet. Det er den butik, hun først i det nye år vil flytte til Varde.

- Min forretning hedder Marista garn og strikkebutik. Den vil have åbent på mandage og torsdage. Jeg håber også, at jeg får tid til at lave en strikkecafé én gang om måneden, siger Marianne Staal.

Parret laver selv det meste af renoveringen, og når man typisk arbejder 70 til 100 timer om ugen, kan der godt gå lidt tid, inden strikkebutikken er klar.