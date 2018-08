Ny fribørnehave: Billum blander børnene

Fribørnehaven ligger i bygningen mellem skolen og hallen, hvor Billum Børnehave tidligere lå. Med den nye skolestruktur er den kommunale børnehave blevet lukket, og i stedet er der per 1. august altså åbnet en fribørnehave med sfo.

Billum: I børnehaveafdelingen er børnene fra skolefritidsordningen, sfo'en, ved at lege med flextrack-baner. Lidt senere går Julie, der denne dag fylder tre år, rundt med en dukke i legetøjsbarnevognen i sfo-afdelingen.

Op til 2012 fungerede børnehave og skole som én enhed i Billum.Derpå blev børnehave og skole skilt ad igen i en strukturproces. I 2015 blev børnehave og skole igen lagt sammen til Billum Børneby. I 2017 lukkede folkeskolen og blev til Billum Friskole. Nu er børnehaven blevet til en fribørnehave med sfo, og samarbejdet mellem de to enheder lyder til at blomstre igen.

Tæt forbindelse med skole og dagplejere

I større byer er der skarpe skel mellem børn med forskellige aldre. Børnehaven ligger ét sted, skolen et andet sted, og selv inden for skolen kan der være meget lidt kontakt mellem forskellige afdelinger. Sådan er det ikke i Billum.

Den nye fribørnehaveleder, Tina Grønning, fortæller, at børnehavebørnene er med til morgensang på skolen, mens 0. klasse har legetimer i børnehaven. Samtidig har to dagplejere også for nylig været forbi.

- Vi er et åbent hus, og alle må gerne kigge forbi, siger Tina Grønning, der synes, det fungerer godt at blande børnene.

- Store og små er faktisk rigtig gode til at passe på hinanden.