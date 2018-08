Ny forpagtere i Janderup: Nu starter eventyret

Janderup: Eventyrgården i Janderups nye forpagtere, Louise Sihm Kloster og Peter Marczak, bød fredag eftermiddag folk fra nær og fjern velkommen til kroens åbningsreception. Der var smil på læben, god stemning og fuldt hus. Forpagterne, Louise og Peter, der ligeledes driver Endrup Kro, bød gæsterne varmt velkommen.

- Jeg er utrolig glad for, at så mange dejlige mennesker har valgt at dukke op til receptionen og byde os velkommen i byen. Det betyder også meget for os at opleve, at så mange venner fra Endrup er kommet i dag for at ønske os held og lykke, understreger Louise Sihm.

Louise og Peter har ikke ligget på den lade side, siden de overtog forpagtningen af kroen. Entréen er blevet renoveret og indrettet i moderne stil. Et nyt børnerum er blevet etableret, og festlokalerne er blevet nymalet.