Ny erhvervspark skal tiltrække virksomheder

Ølgod ErhvervsPark ApS er et nyetableret selskab, som per 1. januar har overtaget en 4331 kvadratmeter stor bygning beliggende på Industrivej 4 i Ølgod. Der har tidligere været produktion af trætrapper i bygningen, men de store haller og kontorer er meget anvendelige til mange formål.

- Vi har længe manglet nogle fysiske rammer til freelancere, iværksættere og vækstvirksomheder, hvor de kan bo sammen og opnå fælles synergier og stordriftsfordele, og det har vi nu fået med etableringen af Ølgod ErhvervsPark, så det er vi naturligvis rigtig glade for, udtaler Jesper Svender, som er bestyrelsesformand for Lokalt LIV i en pressemeddelelse.

Ølgod: I 2015 blev Lokalt LIV i Ølgod etableret med en startkapital på cirka fire millioner kroner for at tilbyde viden og kapital til lokale vækst- og iværksættervirksomheder. Og med den nye etablering af Ølgod ErhvervsPark ApS bliver der lagt endnu en trumf på bordet for at tiltrække iværksættere og vækstvirksomheder til byen.

Stål og glas

Ølgod ErhvervsPark har allerede den første lejer, idet LS Trapper og Stål A/S gennem flere år har siddet til leje i ejendommen, og i løbet af kort tid rykker endnu en virksomhed ind. Det er glasemballagevirksomheden GlasogFlasker.dk, som her i januar begynder at fylde lageret op med glas og flasker til føde- og drikkevareproducenter. Samtidig skal GlasogFlasker.dk stå for den daglige drift af erhvervsparken samt for udlejning og fremvisning af lokaler til potentielle lejere. Der vil i starten af året blive inviteret til Åben ErhvervsPark, hvor man kan komme og se lokalerne og høre mere om konceptet bag Ølgod ErhvervsPark. /EXP