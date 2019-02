Ny ejer står bag markant renovering af Seawest

Lokal familie synes, Seawest er blevet meget rarere at opholde sig i. De tror, de oftere vil spise på Seawest frem for i Henne. Fra venstre: Helle Pedersen,Gustav, Villads, Emma og Henrik Kloster Nielsen. Foto: André Thorup

I 2016 overtog Landal Greenparks Seawest og fire andre ferieparker i Danmark. Nu har det ført til, at stueetagen i hovedbygningen er blevet gennemgribende renoveret.

Lønne: Midt i lokalet vokser et træ igennem et slags legehus, og over legehuset spreder trækronen sig. Bag træet er en væg fyldt med et gitter, hvorpå der er grønne planter. Naturen er flyttet ind på Seawest, og søndag blev den nye stil fejret. Seawest er et feriecenter nordvest for Nørre Nebel, der blev bygget i 2006. Frem til for cirka fire måneder siden har der ikke været nogle større renoveringer. Men i 2016 overtog Landal GreenParks de tidligere Dayz-feriecentre i Danmark. Seawest er en af disse, og Landal så et behov for en renovering, der kunne give stedet et mere moderne udtryk, forklarer Kent Lodberg, der er marketings- og salgschef i Landals hovedkvarter ved Varde. - Det er meget mere grønt og meget mere farverigt, siger han. På Seawest er der taget udgangspunkt i naturen rundt om, og det vil sige særligt kysten, skovene og klitterne. En sjov ting er, at der er brugt mange forskellige slags stole ved bordene. Ved nogle borde sidder man endda på gynger i stedet for stole. - Den gamle park var lidt klinisk, siger Kent Lodberg.

Mad og miljø Der er altså ikke bare tale om et nyt design på Seawest - forandringerne stikker dybere end det.Landal vil så vidt muligt gerne bruge økologiske, bæredygtige og lokale råvarer i sine restauranter. Da der er behov for leveringssikkerhed, så kommer kødet dog fra Nordjylland, men eksempelvis fisken er fra Hvide Sande.



Landal har fået Green Key, der er turismebranchens internationale miljømærke. Green Key stiller blandt andet strenge krav til miljøområder som vand, energi, CSR og bæredygtig mad.



Landal har fem ferieparker i Danmark. I alt driver Landal 86 feriecentre i Europa, flest i Holland.

Kent Lodberg er marketings- og salgschef for Landal i Danmark. Bag ham ses én af nyskabelserne, nemlig en station midt i rummet, hvor gæsterne køber alle drikkevarer. Foto: André Thorup

Familie vil spise mere på Seawest - Det er et løft. Helt sikkert, siger Henrik Kloster Nielsen, der er ved at spise pizza sammen med sin kæreste, Helle Pedersen. Imens er deres tre børn i gang med at lege. Familien er fra Stausø, så de kender Seawest rigtig godt, og de er meget positive over for den forandring, der er sket. - Jeg synes, det er helt vildt flot, siger Helle Pedersen. De fortæller, at de ofte er taget til Henne Strand for at spise ude. Nu overvejer de at tage til Seawest i stedet engang imellem.

Indvielsen af de nyrenoverede Seawest blev blandt andet fejret med popcorn til børnene. Fra venstre ses Lotus på seks år, Filippa på fem år og William på ti år. Fillippa og William er søskende, mens Lotus er deres kusine. Foto: André Thorup

Positiv medarbejder Udenfor i bålhytten er Nanna Sommer Ahle ved at lave popcorn til børnene. Hun er oprindeligt fra Bork og fik derfor et fritidsjob på Seawest allerede for otte år siden. Dengang arbejdede hun med at lave mad i restauranterne. Siden er hun flyttet til Esbjerg, hvor hun læser til fysioterapeut. Hun er derfor skiftet til en stilling som behandler i wellness-afdelingen. - Det er stort. Det er blevet helt anderledes, siger hun om renoveringen af Seawest. En af de store ændringer er, at der nu ikke længere er tre restauranter med hvert sit lille køkken, som dengang Nanna Sommer Ahle arbejdede i mad-afdelingen. I stedet er der ét stort køkken, og der er blevet ét sted, hvor al mad købes, og ét sted, hvor alle drikkevarer købes. Nanna Sommer Ahle har talt med nogle af de medarbejdere, der arbejder med mad på Seawest nu. Hendes fornemmelse er, at der er en ny rytme i arbejdet, som medarbejderne skal finde, men hun tror, at det på sigt bliver godt.

Nanna Sommer Ahle er egentlig behandler på Seawest, men denne søndag laver hun popcorn over bål. Hun bor i Esbjerg, men er glad for jobbet på Seawest, fordi hun så kan kombinere jobbet med et besøg hos forældrene i Bork. Foto: André Thorup

Driftsoptimering Sammenlægningen af køkkenerne har også til formål at give en driftsoptimering, fortæller Kent Lodberg. Nu behøver der ikke at være to restauranter med hver sin kok, der har åbent på tidspunkter, hvor der ikke sælges meget mad eksempelvis. Desuden betyder det, at der er ét menukort, og i de forskellige retter bliver nogle af de samme råvarer brugt. Dermed skal Seawest købe færre slags råvarer og kan mindske madspildet.