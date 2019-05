Ny efterskole mangler to elever for at kunne åbne: Skal findes på under en uge

Ansager: Den nye efterskole for blandt andet udviklingshæmmede ved Kvie Sø er nu lidt tættere på at kunne åbne.

6. maj skrev JydskeVestkysten, at efterskolen skulle skaffe 770.000 kroner og fire elever inden 15. maj for at kunne låne de penge, der var nødvendigt for at kunne ombygge den tidligere døgninstitution og dermed åbne til august.

Nu ser det lidt lysere ud. Pengene er næsten fundet, skriver Kvie Sø Efterskole på Facebook. Dog mangler der stadig to elever, som altså har under en uge til at tilmelde sig, hvis efterskolen skal blive til virkelighed.