Ny dato er på plads for kommunal strid om udgifter til hjemløs: Hvem skal betale 16 millioner?

Varde/Guldborgsund: Varde og Guldborgsund Kommuner skulle have mødtes i landsretten i februar. Her skulle det have været afgjort, hvem der skal betale udgifterne for en hjemløs mand i en periode fra 2009 til nu. Udgifterne er på cirka 16 millioner kroner, og Varde Kommune oplyser, at næsten hele beløbet er blevet brugt på betaling til de forsorgshjem, den hjemløse mand har boet på.

Retssagen blev dengang udskudt på grund af sygdom, men Claus Fjeldgaard, direktør for social og sundhed i Varde Kommune, oplyser nu, at der er berammet en ny dag i retten. Det er 19. juni.