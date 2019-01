Ny citychef i Varde er et kendt event-ansigt

I sommeren 2018 blev Dorthe Lund fyret fra sit drømmejob ved Varde Kommune. Nu har hun sagt ja til et nyt drømmejob. Fra på mandag er hun Vardes nye citychef.

Fire gange har Dorthe Lund været med til at arrangere Music4Free. To gange har hun været tovholder, da TV2 på Tour gæstede Varde, og hun var én af de bærende kræfter bag Vardes første middelalderfestival. Dengang var hun ansat som bosætningskonsulent ved Varde Kommune, med titlen som citychef får hun atter indflydelse på byens arrangementer.

- Jeg læste på Facebook, at citychefen stoppede. Med det samme tænkte jeg, at det job, det ville jeg bare have, fortæller 49-årige Dorthe Lund, der sammen med sin familie bor i Starup-Tofterup.

Lene Kaas, formand for Varde Handel

Det glæder mig, at der har været så stor interesse for stillingen som citychef. Det bekræfter, at folk bekymrer sig for handelslivet.

Større synlighed

- Vi er glade for at kunne præsentere Dorthe Lund som vores nye citychef, siger en storsmilende formand for Varde Handel, Lene Kaas og tilføjer:

- Jeg er meget overrasket over den store interesse, der har været for stillingen som citychef. Vi nåede aldrig at slå stillingen op, før vi modtog uopfordrede ansøgninger, heriblandt én fra Dorthe Lund, fortæller Lene Kaas.

- Vi fortsætter det gode samarbejde med ProVarde, hvor citychefen officielt er ansat, men hun arbejder altså kun for os. Vi lejer hende af ProVarde, forklarer formanden, der også sender en stor tak til Louise Høj Nissen for hendes to år som Vardes første citychef.

- Louise har fået sat struktur på samarbejdet med både Varde Kommune og Pro Varde. Nu er fundamentet i orden, så nu skal Varde Handel i en endnu mere synlig retning. Det bliver den primære opgave for Dorthe Lund, fortæller Lene Kaas