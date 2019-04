Ny arbejdstidsaftale for Vardes lærere

Læserbrev: Forleden vedtog et enigt byråd den lokale arbejdstidsaftale, som siden Liberal Alliance stillede forslag om det i byrådet for et år siden, er blevet forhandlet på plads imellem Varde Kommune og Varde Lærerkreds.

For mig har det hele vejen igennem været målet at sikre ro om vores skoler og vores børns skoledag. Siden folkeskolereformen har skolerne - også i Varde - været hårdt ramt af eftervirkningerne efter reformen. Måden, reformen blev indført på - ved konflikt, lockout og senere ved lovindgreb, står for mig, som et skoleeksempel på, hvordan vi ikke skal reformere vores samfund.

Forløbet har medført, at lærernes arbejdstid, forberedelsestid og øvrige vilkår har været bestemt ved lov, og ikke, som ellers er traditionen i Danmark, noget, som er forhandlet på plads imellem arbejdsmarkedets parter.

Jeg synes, det er glædeligt, at der nu endelig er indgået en aftale. For mig handler det om at sikre ro om folkeskolen, og skabe gode rammer om vores børn undervisning og dannelse. Det kræver motivation og tid til forberedelse. Det overrasker mig egentlig ikke, at Socialdemokraterne er kritiske overfor aftalen. Socialdemokraterne havde hovedansvaret for reformen, og det katastrofale forløb, der førte til den regeringsindgrebet, sidst de havde regeringsmagten i Danmark.

Jeg er sikker på aftalen vil gavne Vardes skoler, og ikke mindst skabe bedre rammer om, både den lokale ledelse, men også om lærernes arbejdsvilkår. Det er klart, at den vil betyde forandringer, men jeg tror på, at den kan medvirke til at skabe ro og bedre rammer om vores børn og deres uddannelse.