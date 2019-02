Ny aftale: Akutbil bliver flyttet og førstehjælper-ordning droppes

Akutbilen i Varde bliver flyttet til Agerbæk per 1. oktober. Der er i forvejen to ambulancer i Varde, og de bliver i byen.

Nedlægningen af hjemmesygeplejerskeordningen sker per 1. januar 2020. Det giver en besparelse på 870.000 kroner om året.I 2019 koster det 810.000 kroner, at der skal være en akutbil i Nørre Nebel, fordi ambulancen bliver i Ølgod. Fra 2020 og frem koster det 750.000 kroner om året. I 2019 koster det 220.000 kroner at etablere en station til en akutbil i Agerbæk. Fra 2020 koster det 120.000 kroner om året.

- Som vi vurderer det nu, så er det for dyr en ordning i forhold til, hvor mange udkald der er, siger Mads Skau (V), formand for regionens præhospitale udvalg.

Samlet set en forbedring

I 2019 kommer manøvren til at koste regionen cirka en million kroner, men fra 2020 koster det ikke regionen en eneste krone, hvis man ser isoleret på Varde Kommune. De penge, der bliver sparet på hjemmesygeplejerskeordningen, bliver brugt på akutbilen i Nørre Nebel og den nye station til akutbilen i Agerbæk.

Men Mads Skau mener ikke, at man bør se isoleret på Varde Kommune. Han påpeger, at det eksempelvis kommer den østlige del af Varde Kommune til gavn, at der bliver 1,7 millioner kroner på et døgnberedskab for en ambulance i Holsted. Han er derfor sikker på, at aftalen samlet set giver en bedre akutdækning i Varde Kommune.

Det har tidligere været et forslag i spil om at flytte ambulancen i Ølgod til Tistrup. Det kommer med denne aftale altså ikke til at ske.

- Med de input, der er kommet ind, har vi i forligsgruppen vurderet for og imod. Der er vi kommet frem til den her ordning, der, som jeg forstår det, tilfredsstiller de fleste, siger Mads Skau.