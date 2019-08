Ny affaldssortering ved alle husstande i Varde Kommune er udskudt til 2020

Varde Kommune: Efter planen skulle borgerne i Varde Kommune have begyndt at sortere deres madaffald allerede fra dette efterår, men blandt andet lang leveringstid på de nye skraldebiler betyder, at det udskydes til næste år.

I det nye system får hver husstand et spand, det er delt i to rum. Det betyder, at der også skal nye biler til.

- Når vi skal have nye to-kammerbiler, er der leveringstid på bilerne på over et år, fordi det her er i gang i hele Europa, fortæller Jens Bondesen, der er planlægger i Din Forsyning og tilføjer:

- Fra februar skifter vi spandene ved de almindelige helårshuse.

Anden etape bliver en udskiftning i boligforeningerne, hvor der skal laves nye løsninger.