Nuværende forpagtere puster over priserne på deres campingplads

De nuværende forpagtere af statens campingpladser i Børsmose og Vejers Strand byder næppe på campingpladserne. De er for dyre.

Børsmose/Vejers Strand: Malene Houstrup og Martin Pedersen har netop åbnet op for deres 17. sæson på Børsmose Strand Camping. Og formentlig den sidste sæson som forpagtere af naturcampingpladsen, som nu er sat til salg for 17 millioner kroner af staten.

- Det er mange millioner kroner, vi taler om, så vi skal bare videre med vores liv, siger Martin Pedersen.

Prisen er så høj, at det for dem ikke er realistisk at byde på campingpladsen med 400 pladser. Selv om beliggenheden midt i den upolerede, rå natur ved den yderste klitrække og ned til det salte Vesterhavet er i top, så er det samtidig en forhindring mod udvikling.

- En storinvestor vil være låst af strandbeskyttelseslinjen. Hytter på campingpladserne er blevet så populært. Men det kan ikke lade sig gøre på Børsmose, siger Martin Pedersen.