Varde: Servicen er høj i Varde Sommerspil. En tysk familie havde onsdag aften købt billetter til "Annie Get Your Gun". Det har familien i øvrigt gjort i mange år. I år havde de en ekstra gæst med, som havde medbragt sin hund. Det hele var lige ved at gå i vasken, for man må ikke have hunde med ind til forestillingen.

- Gæsterne sidder meget tæt, og man kan ikke regne med at hunden er tryg ved så mange mennesker, fortæller Hans Gundesen, der både er forestillingsleder og spiller Sitting Bull, i en pressemeddelelse.

- Desuden har vi i årets forestillingen mange høje lydeffekter, tilføjer Hans Gundesen.

Den tyske familie med base i Flensborg skulle dog ikke drage hjem med uforrettet sag. Straks tilbød sommerspillets kontrollører at passe hunden. Den fik en god gåtur i Arnbjergparken under de mange skudvekslinger på scenen.

Efter forestillingen tilbød den tyske familie at betale for pasningen, men det tog sommerspilsfolkene ikke imod.