Nummer tre på landsplan: Huspriserne er skudt i vejret i Varde Kommune

Boligmarkedet boomer i Varde Kommune, hvor priserne på villaer og rækkehuse er steget med over 13 procent siden juli 2018. Lokale ejendomsmæglere mener, det er positivt for både købere og sælgere, da husene i højere grad bliver solgt til udbudsprisen.

Huspriserne er på bare et enkelt år steget med 13,3 procent i Varde Kommune - en prisvækst, der kun er overgået af to andre kommuner i landet, Ærø og Lemvig. Ejendomsmægler og indehaver af Danbolig Varde, Klaus T. Thomsen, mener, at det blandt andet skyldes et sundt marked.

- Der er positive takter og en god energi i markedet, der øger både udbud og efterspørgsel, siger han.

Michael Grue, der er ejendomsmægler ved Home Varde, er af den opfattelse, at mange flytter til kommunen, fordi det er et godt sted at bo.

- Varde Kommune har meget at byde på, der gør det attraktivt for tilflyttere. Der er gode skoler og daginstitutioner, og arbejdsløsheden er meget lav, siger Michael Grue.