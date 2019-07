Nu sker det snart - scenen til årets Open Air er under opbygning

Når musikken snart blæser ud af højtalerne ved årets Open Air på friluftsscenen ved Arbjerg i Varde, og de kendte stjerner griber om mikrofonen, sker det kun fordi, at en masse frivillige har arbejdet hårdt på at sætte scene og telte op. Det er netop det, der sker i disse dage, hvor en mindre hær af frivillige er samlet for at gøre årets Open Air mulig.

- Det går faktisk efter planen. Vi har så mange erfarne folk, der har prøvet det i mange år, så der er styr på det hele. Det våde vejr de sidste par dage er ikke det store problem for os. Det har bare betydet, at det har været vigtigt at få lagt køreplader ud på jorden til de tunge køretøjer. Ellers er vi ikke generet af det, siger formand for op og nedsætning af scene, Carsten Damgaard Nielsen.

Når folk kommer til årets Open Air, vil de fleste genkende placeringen af scenerne. Men der er lavet en lille smule om.

- Vi har rykket en lille smule rundt på placeringen af de forskellige boder. Men grundlæggende gør vi som vi plejer. Scenerne står hvor de plejer, siger Carsten Damgaard Nielsen.

Selvom der er en masse erfarne folk blandt de frivillige, er der også kommet nye til. Det gælder ikke mindst for 13 måneder gamle Marius og mor Camilla Andersen.

- Det er første gang, at vores familie er med. Min mand, Thomas, er arbejdskollega med en af de erfarne folk, så derfor kom vi med. Det har været en sjov og positiv oplevelse, siger en glad Camilla Andersen med Marius i favnen.

- Billetsalget til torsdag ser fornuftigt ud. Når der nu kommer super godt vejr, er jeg sikker på, at der bliver solgt en masse billetter, afslutter Carsten Damgaard Nielsen før, at han rykker videre til næste projekt i planen.

Det hele åbner med torsdagskoncerten - fredag-lørdag vil hele Varde genlyde af selve Open Air.