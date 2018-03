Nu skal der spares 10 millioner i Varde Kommune - hvert år

Udvalget for Økonomi og Erhverv har nemlig indstillet til byrådet, at der hvert år skal skæres en halv procent af serviceudgifterne, der er på cirka to milliarder kroner. Det vil sige, at der bliver skåret cirka 10 millioner kroner af de samlede budgetter hvert år. Groft udregnet svarer det til 25 færre pædagogstillinger om året.

Varde Kommune: I runde tal skal Varde Kommunes i 2019 drives for 10 millioner kroner mindre end i dag. I 2020 for 20 millioner kroner mindre. I 2021 for 30 millioner kroner mindre. Og sådan fortsætter det.

- Det er nøjagtigt, som når man sidder rundt om køkkenbordet, bare i større målestok. Hvis vi skal have en ny bil, så kan det være, vi skal vente med at få et nyt fjernsyn. Det kan også være, man skal have mindre på madbudgettet.

Flere årsager

Borgmester Erik Buhl fortæller, at der er flere årsager til, at det er nødvendigt. En vigtig grund er, at Varde Kommune er tvunget til det, fordi staten hvert år skærer en halv procent fra det beløb, der bliver givet til kommunen. Derudover er Varde Kommune presset af, at der skal bruges flere penge på rengøring, og at skatteindtægterne bliver færre, fordi der bor 200 færre i kommunen end tidligere forventet. Desværre for kommunens økonomi er der ikke så få borgere, at Varde Kommune står til tilbagegang. Så ville kommunen igen få et tilskud på 30 millioner kroner gennem udligningssystemet.

Det betyder også, at det ikke er sikkert, at kommunen kan nøjes med at spare 10 millioner kroner i 2019. Og økonomien er så stram, at der ikke er luft til at indføre nye tiltag.