Nu sikres den sidste livsfarlige overkørsel ved Sig

Det her syn er snart slut. Denne afkørsel er sikret ingen for en overskuelig tid. Foto: Morten Nielsen

Der ventes ikke - som tidligere bebudet - på et nyt signalsystem. Derfor bliver sikkerheden efter dødsulykke for et år siden nu for alvor bedre.

Sig: Det var planen at vente til et signalsystem for at få en usikret jernbaneoverkørsel nord for Sig sikret. Signalsystemet kommer ikke i 2019, men alligevel bliver overkørslen sikret i år, ligesom Banedanmark meddelte i august 2018. Områdechef Marianne Rasmussen fra Banedanmark oplyser, at overkørsel 161, som den hedder, vil være sikret med blink, bomme og lyd i løbet af efteråret i år - altså inden for en meget overskuelig fremtid. Banedanmark har taget den beslutning ikke at afvente det nye signalsystem for at få sikret overskæringen. Det sker blandt andet på baggrund af en dødsulykke i området nord for Sig, hvor der frem til sidste år var tre usikrede overkørsler på stribe. - Vi sikrer overkørslen med den eksisterende teknologi, siger Marianne Rasmussen om, at Banedanmark ikke afventer det nye signalsystem. Det vil så sige, at der skal foretages tekniske ændringer, når det nye signalsystem indføres.

Jernbanelykken Vej jernbaneulykken ramte et nordgående tog minibussen. Det skete med en hastighed på 85 kilometer i timen.

Minibussen med to passagerer blev skubbet 22 meter.

Den sidste usikrede overkørsel Det er godt nyt for beboerne langs den vestjyske længdebane i Varde Kommune. Når overskæringen ved Sig er sikret, så er der ikke flere usikrede overkørsler i Varde Kommune på strækningen Esbjerg-Skjern. Der skete for et år siden en dødsulykke ved Sig, hvor der på det tidspunkt var tre usikrede overskæringer på stribe. Det første skridt efter dødsulykken var at reducere til blot én usikret afkørsel, 161, som har de bedste oversigtsforhold. Der er nu også Stop-skilte på denne sidste af de tre usikrede overkørsler.

Falsk tryghed Havarikommissionen udsendte mandag en rapport om jernbaneulykken den 19. juni sidste år ved Sig. Rapporten konkluderede blandt andet, at usikrede overkørsler kan give falsk tryghed, hvis leddene står åbne, hvilket de normalt gør. Så kan de nemlig sende et signal til ikke stedkendte om, at man bare kan køre over. Det var en chauffør i en Fiat Ducato-minibus, der kørte bilen. Den 55-årige chauffør boede i Østjylland ved Juelsminde. Han havde en 80-årig dame fra Holstebro som passager, der var på vej hjem fra familiebesøg i Sig.