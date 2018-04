Nu sætter viceborgmesteren skimmelplaget bygning i stand

Varde: Varde Kommunes viceborgmester, Anders Linde, lever af at leje boliger ud. Mens Anders Linde i første omgang kom for sent, da Varde Kommune sendte ham en liste med problemer, der skulle løses i en af hans udlejningslejligheder i Østergade i Varde, er han nu på forkant.

Varde Kommune har givet en tidsfrist frem til 10. juni til at etablere afløb i gården, isolere kældervæg og hindre opstigning af grundfugt, og allerede nu er de første to punkter udført.

- Det sidste bliver klaret i næste uge, siger Anders Linde.

Han ønsker ikke at kommentere beboernes del af ansvaret. Den iranske familie skal på sin side holde lejlighedens ventilationer åbne, lukke døre, når der bades og laves mad, sikre gennemtræk tre gange om dagen og undgå at holde vinduerne åbne i alt for lang tid, når der er under 15 grader udenfor.