Nu må skolerne i Varde Kommune forkorte skoledagen

Skolerne i Varde Kommune har nu frihed til at forkorte skoledagene. Holger Grumme (R) ønsker, at udvalget skal godkende, når skoledage bliver forkortet.

- Det er klart, at sådan noget med at forkorte en skoledag ikke er noget, man bare kan gøre. Der skal være en god begrundelse for det. Vi har tillid til, at det kan man styre ude på den enkelte skole, og at de anvender den mulighed, når det er relevant og aktuelt. Det kan være for én klasse, det kan være for flere klasser, og det kan være for en årgang, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Når en skoledag bliver forkortet, så er det noget af den understøttende undervisning, der bliver skåret væk. Understøttende undervisning er skoletimer, der er sat af til eksempelvis lektielæsning og bevægelse. Til gengæld for færre timer skal skolen tilbyde flere timer med to undervisere.

Varde Kommune: Efter flere tilløb er det nu besluttet, at skolerne i Varde Kommune har frihed til at forkorte skoledage. Alle krav om politiske godkendelser er væk, men skolerne skal dog udfylde et skema, så politikerne og forvaltningen har et overblik over, hvor skoledagene bliver forkortet.

De fleste partier i Vardes byråd var i de første år efter skolereformen meget skeptisk over for at forkorte skoledage. Lykkesgårdskolen fik i 2016 afslag på at forkorte skoledagen for en specifik klasse. Afslaget kom fra forvaltningen, og skolen kunne ikke få lov til at få sagen sendt til det politiske udvalg. I april 2016 stemte alle undtagen Enhedslisten imod at give skolebestyrelser lov til at forkorte skoledage.I valgkampen meldte Erik Buhl (V) ud, at nu gik Venstre ind for det modsatte synspunkt, og nu er byrådet altså næsten samlet om at tillade kortere skoledage.

Holger Grumme (R) stemte som den eneste imod. Han mener, at skolerne skal kunne ansøge om at forkorte skoledagen, men at det er det politiske udvalg, der må sige ja eller nej til ansøgningen. Han vil sikre sig, at alle skoleledere og skolebestyrelser har gjort sig overvejelser om, hvilke pædagogiske eller faglige grunde der er for at forkorte skoledagen.

Hjælp til alle

Hvis der er gode grunde, så er han ikke imod at forkorte skoledage, men han vil gerne vide, hvad skolerne gør for at hjælpe de elever, der skulle have gavn af de lange skoledage.

- Man opfandt nogle alternative læringsformer for dem, så de kunne få en måde, hvor de kunne få læring og undervisning. Det, synes jeg, er vigtigt at have for øje, at vi ikke får dem i klemme, de her unge mennesker. Det kan typisk være en dreng, der har lidt for meget krudt i røven, siger han.

Han mener også, at udvalget har et helhedsoverblik over alle skoler, som de enkelte skolebestyrelser ikke har.