Nu kan udvidelsen af Varde Fritidscenter snart gå i gang

Varde: Når byrådet har holdt møde tirsdag den 5. februar, så er alt formelt på plads, så Varde Fritidscenter kan gå i gang med sit store udvidelsesprojekt til 46,8 millioner kroner.

Det, som Varde Fritidscenter mangler, er likviditet. Det får de via et tilskud på 8,1 millioner kroner og et kommunegaranteret lån på 16,8 millioner kroner. Et kommunegaranteret lån betyder, at hvis Varde Fritidscenter eksempelvis går konkurs, så hænger kommunen på resten af lånet. Derfor skal Varde Kommune deponere 16,8 millioner kroner. Det vil populært sagt sige, at pengene bliver sat ind på en låst konto, og der kommer til at gå mange år, før kommunen kan bruge af pengene igen.

Pengene, som kommunen giver eller garanterer for, må kun gå til den del af bygningerne, der skal bruges til kommunale aktiviteter. Varde Fritidscenter bygger eksempelvis også et slags hotel, som den kalder for sportel. Pengene til det må fonden bag fritidscentret finde på det private marked.