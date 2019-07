Nordenskov: Der er fire lyse værelser, fælles køkken, bad og opholdsstue fordelt på to etager. Helt nyt og indbydende holdt i en lys, romantisk stil i hvidt og blåt.

- Vi har åbnet et bed and breakfast i Nordenskov, fordi vi har mærket en efterspørgsel på overnatninger i vores del af kommunen fra folk, der for eksempel kommer for at fiske i Varde Å i laksesæsonen, eller går Kyst til Kyst Stien, der snor sig ti minutters gang herfra, siger Lissi Hansen, der til daglig er fotograf i Agerbæk, og tilføjer:

- Legoland og Lalandia er jo også tæt på i bil.

Det vil være Lissi's mand, der til daglig tager imod gæster, da han arbejder nær ved det nye bed and breakfast, som bogholder og administrator på det lokale vandværk i Nordenskov.

- Det er selvklart et bijob med dette tiltag, men det tegner lovende, vi fik bookinger med det samme, da vi gik online i sidste uge, slutter Jan Hansen.

Se mere på: www.likehomebedandbreakfast.dk