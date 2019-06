Kvie: Det er sikkert at bade i Kvie Sø igen.

Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse.

I slutningen af maj blev der fundet blågrønalger, og al badning og kontakt med vandet blev frarådet. Nu viser nye prøver imidlertid, at vandet atter er klart og rent.

Varde Kommune gør opmærksom på, at alger som altid kan komme fra dag til dag, så man bør aldrig gå i vandet, hvis det er uklart eller grumset, og man skal naturligvis lade opskyllede alger og algeskum ligge og ikke komme i kontakt med det.

- Her hvor vi hastigt nærmer os skolernes sommerferie, er det rart at kunne konstatere, at man igen kan bade i vandet ved Kvie Sø. Den er en af vores store tilløbsstykker i sommerperioden, citeres Preben Friis-Hauge, formand for plan- og teknik-udvalget i Varde Kommune, for at sige. /cak