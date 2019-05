Nu kan de nedslidte ungdomsboliger i Apotekerhaven renoveres

Varde: Apotekerhaven kommer ind under en ny ordning, så risikoen for, at kommunen kan ende med en regning for tomgangshusleje, mindskes. Dermed vil Varde Kommune gerne give Domea Varde lov til at renovere boligerne.

Apotekerhaven har været under en sjælden ordning, hvor Domea Varde har kunnet opkræve tomgangshusleje fra Varde Kommune, hvis en lejlighed ikke har kunnet udlejes. Det er dog ikke noget, som Domea Varde har benyttet sig af.

Risikoen for en regning var noget, der fik økonomiudvalget til i første omgang at sige nej til at give Domea Varde lov til at renovere boligerne. Men nu bliver ungdomsboligerne renoveret og samtidig ommærket til at være almene familieboliger med fortrinsret til unge under uddannelse. Altså bliver det muligt for andre at kunne leje sig ind i Apotekerhaven, hvis der ikke er nok unge, der ønsker en studiebolig.

Reelt får det næppe den store betydning. Domea Varde oplyser til kommunen, at 265 er på venteliste til ungdomsboligerne.