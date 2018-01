Nu kan Svend få frisk mad: Tidligere nægtede plejehjemsbeboer at spise

Han ville ikke spise den kommunale mad, men nu er der et tilbud, som plejehjemsbeboer Svend Boysen kan lide. Erhardt Jull (K) nåede som politiker at få sit forslag om middagsmad i en bistro for ældre gennemført, inden han stoppede i Varde Byråd.

Sådan lød det fra lederen af køkkenet på Poghøj, Anne Mette Jensen, da hun tirsdag var med til at genåbne bistroen, som dog fremover får to adresser.

- Det her er bare så fedt, at jeg får kuldegysninger.

Men tirsdag var der atter mulighed for at få frisklavet mad for pensionisterne i Oksbøl. Cafeen i Poghøj, Bistro Poghøj, genopstod nemlig - næsten som i gamle dage - det vil sige før 2010. Pensionisterne i byen kan nu atter få frisk tilberedt mad fire gange om ugen ved middagstid. Og det skabte begejstring.

Oksbøl: Svend Boysen fra Oksbøl stod for et halvt års tid siden frem i JydskeVestkysten, at han som plejehjemsbeboer ikke ville spise det kommunale tilbud, når det kommer til ældremad. Han har blandt andet fået sin datter til at lave mad til sig og fravalgt madordningen på plejehjemmet. Svend Boysen lider af lungesygdommen KOL og er beboer på plejehjemmet Poghøj.

- Onsdag og fredag tilbyder jeg mad til 50 kroner for pensionister, siger Jonna Kristensen. Normalt er dagens ret dyrere, men hun er med på at skabe et samlingspunkt for pensionister, og hun har sammen med Poghøj sammensat en madplan for foreløbig januar.

Politiker nåede at få bistroen gennemført

Det er den tidligere konservative byrådspolitiker fra Oksbøl, Erhardt Jull, som har sørget for, at det praktisk kan lade sig gøre at genåbne bistroen.

- Bistroen blev vedtaget på mit sidste møde i social- og sundhedsudvalget, at det var juridisk i orden, at Varde Kommune kunne sælge mad til pensionisterne for 50 kroner. Det er et forslag, jeg har stillet. Det har ærgret mig, at køkkenet på Poghøj efter kommunesammenlægningen ikke længere måtte bruges til bistro, siger Erhardt Jull.

- Det havde tidligere stor værdi, at pensionisterne kunne komme her og spise sammen, der har mulighed for samvær, siger Erhardt Jull.

Han er glad for, at det nåede at blive vedtaget, mens han sad i byrådet. Ved kommunalvalget i november blev Erhardt Jull ikke genvalgt.

- Vi har fået i opdrag, at ordningen ikke må koste penge, men at vi heller ikke må tjene penge, siger lederen af køkkenet Anne Mette Jensen, som var glad for atter at se pensionister. Hun var helt tilbage i 1980'erne med til at starte bistroen for den daværende Blåvandshuk Kommunes ældre.