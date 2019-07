Nu kan Steen og konen tage på museumstur

Steen Bjerregaard Jørgensen fra Henne gættede skestork og blev vinder af sommerkonkurrence 26. For fire dage siden vandt hans hustru, Hanne Jørgensen, da det rigtige svar var slørugle, så nu kan ægteparret tage hinanden i hånden og drage på museumstur en hel uge.

- Jeg er naturmenneske. Jeg går på jagt, og det har jeg gjort, siden jeg 16 år. Jeg var en af de første årgange, der skulle have jagttegn. Det var alle vi tre brødre, der ville på jagt ligesom vores far. Min mor har senere sagt, at hun var glad for, at de havde indført prøven, da det blev vores tur, siger Steen Bjerregaard Jørgensen.

Før han og to af hans tre brødre fyldte 16 skulle man bare betale for sit jagttegn. Prøven beroligede hans mor, for Steen og brødrene gik meget på jagt. Og Steen Bjerregaard Jørgensen går stadig meget på jagt.

- Jeg bor jo lige i jagtområde. Lige øst for Filsø. Vi har 30 hektar og driver jagt sammen med en nabo, der har mere jord. Vi har alt. Gæs og kronhjorte, der lige nu er ved at æde vores korn. Vi har sat hegn op for dem de seneste tre-fire år. Det havde jeg godt nok aldrig troet, jeg skulle gøre, men de er vilde med kornet, især hvede kan de godt lide, siger han.

Skestork, som var dagens gæt, lever i Filsø. Steen Bjerregaard Jørgensen har ikke selv set dem, selvom han tit kommer i området, hvor han har sine 30 ammekøer til at gå på Filsø-ø.

Landbruget er i dag mest hobby. Steen Bjerregaard Jørgensen er 66 år, og gik på pension sidste år.

JydskeVestkysten trækker hver dag lod blandt de rigtige besvarelser om dagspræmien, der er et ugekort til Vardemuseerne, med fri adgang til de betalte museer. Til slut trækker vi lod blandt alle rigtige besvarelser om hovedpræmien, et gavekort på 8000 kroner til delikatesseuniverset Hr. Skov i Blåvand.