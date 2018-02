Nu har han ikke nok i en sportstrænet krop: Morten bliver selvstændig i presset fitness-branche

Det er ikke kun en ulempe at gå ind i fitness-branchen i Varde Syd, selv om to motionscentre åbnede i bydelen i efteråret. Ny ejer fik favorable økonomiske vilkår. Morten Brix har en vision om et anderledes fitnesscenter.

Varde: 1,98 høj og 108 velfordelte kilo. Morten Brix er selv et omvandrende bevis på, at fitness har en effekt, når det gælder en sportstrænet krop. Det er der mange andre, der også ved. Så i øjeblikket er branchen udsat for stor konkurrence - i Varde by er konkurrencen for alvor skærpet i efteråret. Alligevel har 39-årige Morten Brix besluttet sig for at købe et af Vardes etablerede fitnesscentre. Tidligere hed centret Motion & Trivsel, men nu har Morten Brix døbt det om til Fitness2You. Motionscentret ligger på Ribevej. Købet sker lige efter, at kæderne Loop og Fitness World har åbnet afdelinger i Varde i efteråret. Konkurrencen er dermed enorm i byen i øjeblikket, og flere motionscentre satte da også prisen ned i efteråret. Blandt andre Motion & Trivsel, der som begge de nyåbnede centre ligger i den sydlige del af Varde. Og Morten Brix sænker priserne yderligere for visse grupper. Det drejer sig blandt andre om familier og pensionister. En familie - uanset hvor mange børn - kan købe et årskort til 3000 kroner. Pensionister kan træne frit for 119 kroner om måneden.

Han vil skabe atmosfære Morten Brix vil gerne især tiltrække seniorer, og han vil skabe et miljø for socialt samvær om formiddagen. Det selv om der kan trænes frit mellem klokken 05.00 og klokken 23.00 - motionister, der får pensionistrabat, er ikke henvist til nogle bestemte tidspunkter. - Jeg har også tilknyttet en personlig træner. Jeg forventer, at der kan etableres nogle hold for seniorer, som ønsker at være i god form, siger Morten Brix. Han vil også have skabt et miljø med borde og stole og kaffe, så centret kan være andet end træning. Men selvfølgelig vil Morten Brix også fortsat have yngre motionister.

Lavere husleje Branchen er presset, men der har Morten Brix vendt til en fordel i forbindelse med overtagelsen af motionscentret. - Jeg har forhandlet en ny huslejekontrakt med ejeren af bygningen. Det er lykkedes at få en lavere husleje, siger Morten Brix. Derfor er centret rustet til at fortsætte, også selv om den øgede konkurrence selvsagt har kostet nogle medlemmer.