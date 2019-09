Et sindrigt snoretræk skulle nemlig have gjort det let for borgmester Erik Buhl at sætte Katrine fri, men i en frisk vestenvind, i fem meters højde og på en fem tons tung piedestal af granit, var det mågen, der fik det sidste ord og kæmpede sig ud af klædet. Snorværket faldt bogstavelig talt helt til jorden.

Henne Strand: Den 250 kilo tunge måge, udført i søstærk, sandblæst aluminium viste allerede ved indvielsen, at hun ikke lader sig tøjre og indfange af hvidt klæde og lange snore. Mågen Katrine er, som Hans Bech Thomsen udtrykte det i sin tale, et symbol på frihed, styrke og evnen til at klare sig. Og disse egenskaber viste hun, til stor moro for de godt 300 gæster, der var mødt op på P-pladsen ved Henne Strand.

Skulpturen er et resultat af et samarbejde mellem billedhugger Erik Heide, restauratør Hans Beck Thomsen, Henne Strand Handelsstandsforening, Grundejerforeningen Henne Strand, Niels Kristian Hansen (red. Købmand Hansen) og Varde Kommune.Cirkapris 500.000 kroner

Stærk symbol

- Det er en stor dag for mig. Jeg har arbejdet på dette i to et halvt år. Min mor, Katrine, døde i 1993 hun blev 89 år, og jeg er sikker på, hun kigger ned til os med et stort smil på denne dag, tilføjede Hans Beck Thomsen med et stort smil, umiddelbart inden han gik på podiet for at byde velkommen til de mange gæster.

- Vi støtter gerne de gode initiativer, som kan være cykelstier, legeplads eller et kunstværk som dette. Det største kunstværk herude er naturen, men nu har vi også fået Katrine, og det er vi meget glade for, sagde Niels Jørgen Pedersen, der er formand for Grundejerforeningen Henne Strand.

Både grundejerforeningen og Handelsstandsforeningen har hver støttet initiativet med 50.000 kroner.

- I Blåvand har de fyret som varemærke. Nu har vi fået en flot, stor, måge, som vi kan bruge i markedsføringen af Henne Strand. Da jeg hørte, at skulpturen forestillede en måge, undrede det mig lidt. Jeg bor jo herude, og det er den fugl, vi altid ser, men med de ord, den har fået med på vejen, er den et stærkt symbol for Henne Strand, understregede formanden for handelsstandsforeningen Anja Jochumsen.